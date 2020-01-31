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14:55   31 Января 2020
Россия

Опыт современных вооруженных конфликтов применили военнослужащие базы РФ в Абхазии

Опыт современных вооруженных конфликтов применили военнослужащие базы РФ в Абхазии

Опыт современных вооруженных конфликтов применили военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии во время выполнения боевых стрельб в составе взводов и батарей. 

Как сообщает министерство обороны РФ, в ходе разведки целей и выработки решений по огневому поражению условного противника военнослужащие активно применяли беспилотники (БПЛА).

Личный состав военной базы отработал наступательный и оборонительный бой с поражением из штатного вооружения по различным целям на расстоянии до пяти километров. Представленные мишени имитировали живую силу противника, а также бронетехнику и низколетящие самолеты. В ходе боевых стрельб военным удалось уничтожить порядка трех тысяч целей.

Опыт современных вооруженных конфликтов применили военнослужащие базы РФ в Абхазии

По данным Минобороны, огонь велся из орудий бронетранспортеров БТР-82АМ и 120-мм минометов, ручных противотанковых гранатометов РПГ, пулеметов Калашникова РПК, а также автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя». Практически половину этапов боевых стрельб провели в темное время суток в условиях гор и морского побережья Абхазии на полигонах Цабал и Нагвалоу. Военнослужащие использовали приборы ночного видения, которые установлены на оружии и военной технике. 

В боевых стрельбах поучаствовали около одной тысячи военнослужащих, порядка 60 единиц военной техники, а также бронеавтомобили «Тигр», передает Минобороны РФ.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что российским военным предстоит выработать теорию ведения действий на среднесрочную перспективу. Глава министерства уточнил, что это станет основной задачей для руководящих сотрудников ведомства. По словам Шойгу, современные войны требуют новых современных подходов. 

Опыт современных вооруженных конфликтов применили военнослужащие базы РФ в Абхазии

«Конфликты нового поколения — это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы. Боевые действия в них скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени», — заявил глава Минобороны РФ.

Как отметил глава российского ведомства, опыт вооруженных конфликтов за последние годы показывает, что характер борьбы претерпевает значительные изменения. По мнению Шойгу, это связано со стремительным развитием науки и технологий, появлением нового оружия, что влияет на формы и способы действия войск.

«В данном вопросе Россия не стоит на месте. В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство», — рассказал Сергей Шойгу. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #шойгу #политика #минобороны рф #боевые стрельбы

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