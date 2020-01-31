Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по транзиту нефти на 6,6%. Об этом сообщило белорусское Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в пятницу, 31 января.

Накануне глава МАРТ Белоруссии Владимир Колтович заявил, что Минск и Москва не договорились о размере увеличения тарифа на транзит по Белоруссии российской нефти, поэтому он вырастет с 1 февраля примерно на 6,6% согласно ранее утвержденной методике.

Минск планировал в 2020 году повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6%. В эти цифры входит выручка за 2019 год, недополученная из-за инцидента с загрязненной российской нефтью. Москву такое повышение не устраивает.

При этом с 1 сентября 2019 года Белоруссия на 3,7% увеличила тариф на транзит нефти из России.