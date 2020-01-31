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14:40   31 Января 2020
Россия

Путин и Меркель обсудили «сделку века» и ситуацию в Ливии

Путин и Меркель обсудили «сделку века» и ситуацию в Ливии

Российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону план США по ближневосточному регулированию или так называемую «сделку века». Об этом в пятницу, 31 января, сообщает пресс-служба Кремля. 

По данным пресс-службы, политики обсудили актуальную ситуацию на Украине, в Сирии, а также ситуацию на Ближнем Востоке, затронув «сделку века». 

«В этом контексте лидеры обменялись мнениями по поводу американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта», — передает Кремль. 

Кроме этого, Путин обсудил с Меркель воплощение договоренностей, которые были достигнуты на конференции по Ливии в Берлине 19 января. Отмечается, что обе стороны выступили за прекращение режима огня и начало политического диалога. 

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал план мирного палестино-израильского урегулирования. Президент США предложил взаимное признание двух государств. Согласно сделке, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, а палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию. Однако предложение уже успели раскритиковать ряд представителей других стран. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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