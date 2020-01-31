Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что нет особых условий для официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом Помпео сообщил в ходе брифинга после переговоров с украинским лидером.

Он также добавил, что для встречи Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом необходимо найти время и возможности. Помпео заявил, что встреча двух лидеров состоится тогда, когда будет показан «значительный прогресс».

«Между нашими странами есть много работы. Наши команды обсуждают все эти возможности. Мы видим экономические возможности для американских предприятий», — подчеркнул госсекретарь США.

Помпео выразил надежду, что встреча президентов Соединенных Штатов и Украины состоится скоро и добавил, что «США всегда будут приветствовать президента Зеленского в Вашингтоне».

Владимир Зеленский на брифинге заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра», если стороны смогут договориться о чем-то важном. Также он добавил, что не хочет быть «политическим путешественником», как его предшественники.