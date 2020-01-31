Мухин заявил, что Навальный и Яшин видят в нем только врага из-за критики «оппозиции»

Алексей Мухин убежден, что провокация блогера Алексея Навального и депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина связана с тем, что он жестко критикует обоих. Поводом для «обличительных» публикаций стало алкогольное отравление.

Так, Навальный и Яшин представили крайне утрированно ситуацию, когда Мухин получил алкогольное отравление в польской Крынице, находясь на конференции, посвященной взаимоотношениям России и Европы.

Навальный, как и Яшин, разместил провокационный пост, где исказил события, произошедшие несколько лет назад.

Батюшки! Оказывается "политолог" "Мухин" не нажрался как свинья и не был задержан польской полицией за то, что мочился на улице, а БЫЛ ОТРАВЛЕН. Провокация поляков. Эти негодяи не могут простить нам нашей ПОБЕДЫ. Целились в Мухина, а попали в Россию! https://t.co/6gQtLDEMSf — Alexey Navalny (@navalny) January 30, 2020

Сам Алексей Мухин считает, что Навальный и Яшин опубликовали ложные провокационные данные о нем из-за того, что он регулярное жестко критикует их действия. Такое мнение политолог высказал в беседе с изданием Nation News.

«Я давно нахожусь в рядах противников Навального, именно поэтому и стал для них мишенью… Факт отравления паленым алкоголем действительно был, вызов полиции был – это стандартная ситуация, когда человек лежит на улице без сознания. Скорая помощь действительно приезжала, но я отказался от госпитализации, потому что хорошо понимал, что со мной произошло», — объяснил собеседник издания.

Мухин добавил, что он испытывает как смущение, так и возмущение, а также, что его негативное впечатление от этих людей подтвердилось.

«Мои предчувствия, что они – твари, подтвердились. Я им постоянно кровь порчу, комментирую поведение нашей оппозиции, поэтому они видят во мне исключительно врага. Вот взяли инцидент, приукрасили его и сейчас дерьмом меня мажут. Самовыражаясь таким образом, они губят свою репутацию, а не мою», — заключил политолог.

Инцидент, который так старались исказить Навальный и Яшин, произошел с Мухиным в Польше, где он участвовал в экономической конференции. После окончания официальной части вместе с приятелем Мухин зашел в бар, где за стойкой им налили по 150 граммов паленого виски. Симптомы отравления не заставили долго себя ждать, и Мухин потерял создание прямо на улице, откуда его доставили в отель, так как политолог отказался от госпитализации. В отеле Илью Яшина попросили опознать отравившегося.