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 Путин и Меркель обсудили «сделку века» и ситуацию в Ливии

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Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

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 Зеленский назвал США ключевым союзником в защите суверенитета Украины

Зеленский назвал США ключевым союзником в защите суверенитета Украины
Член ОП РФ назвал хорошим знаком внимание WP к судьбе удерживаемых в Ливии россиян

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 Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»

Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»
13:55   31 Января 2020
Ближнее зарубежье

Зеленский назвал США ключевым союзником в защите суверенитета Украины

Зеленский назвал США ключевым союзником в защите суверенитета Украины

Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что США были, есть и будут ключевым союзником Украины в защите суверенитета страны.  Такое заявление он сделал по  итогам встречи с американским госсекретарем Майком Помпео.

Он подчеркнул, что Киев готов развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности.

Напомним, с 20 января по 4 февраля  Помпео совершает визиты в Великобританию, на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

В Киеве госсекретарь намерен встретиться с Зеленским и главой МИД Вадимом Пристайко.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #зеленский

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