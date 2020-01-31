Зеленский назвал США ключевым союзником в защите суверенитета Украины

Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что США были, есть и будут ключевым союзником Украины в защите суверенитета страны. Такое заявление он сделал по итогам встречи с американским госсекретарем Майком Помпео.

Он подчеркнул, что Киев готов развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности.

Напомним, с 20 января по 4 февраля Помпео совершает визиты в Великобританию, на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

В Киеве госсекретарь намерен встретиться с Зеленским и главой МИД Вадимом Пристайко.