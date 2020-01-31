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13:50   31 Января 2020
Россия

Клинцевич заявил, что повышение штрафов за превышение скорости вызовет негатив

Клинцевич заявил, что повышение штрафов за превышение скорости вызовет негатив

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что повышение штрафов за превышение скорости вызовет негатив, но вводить эту меру необходимо. По словам сенатора, он понимает возмущение тех, кто не согласен с предложением, но штрафы поспособствуют снижению смертности на дорогах.

Ранее сообщалось, что Минюст с 1 января 2021 года предлагает ввести увеличение штрафов за превышение скорости до трех и четырех тысяч рублей. 

По словам Клинцевича, он сам является автомобилистом со стажем и понимает, какую волну критики вызовет это нововведение, но по-другому нельзя. 

«Принимать такие меры необходимо: идет большой рост смертности на дорогах, и удержать другим способом эту ситуации возможности нет», — цитирует Франца Клинцевича РИА Новости.

Сенатор отметил, что количество ДТП со смертельным исходом растет также из-за того, что средний возраст и профессионализм водителей снижается, а количество машин на дорогах растет. Клинцевич также добавил, что вместе с увеличением штрафов необходимо улучшать качество дорог, так как на многих из них покрытие не соответствует указанному на знаках скоростному режиму. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #клинцевич #штраф #общество #превышение

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