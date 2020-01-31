Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что повышение штрафов за превышение скорости вызовет негатив, но вводить эту меру необходимо. По словам сенатора, он понимает возмущение тех, кто не согласен с предложением, но штрафы поспособствуют снижению смертности на дорогах.

Ранее сообщалось, что Минюст с 1 января 2021 года предлагает ввести увеличение штрафов за превышение скорости до трех и четырех тысяч рублей.

По словам Клинцевича, он сам является автомобилистом со стажем и понимает, какую волну критики вызовет это нововведение, но по-другому нельзя.

«Принимать такие меры необходимо: идет большой рост смертности на дорогах, и удержать другим способом эту ситуации возможности нет», — цитирует Франца Клинцевича РИА Новости.

Сенатор отметил, что количество ДТП со смертельным исходом растет также из-за того, что средний возраст и профессионализм водителей снижается, а количество машин на дорогах растет. Клинцевич также добавил, что вместе с увеличением штрафов необходимо улучшать качество дорог, так как на многих из них покрытие не соответствует указанному на знаках скоростному режиму.