Военные подорвали лед в Туве для защиты от подтопления
Военные подорвали лед на реке Чадан в Туве, чтобы защитить жилые дома и приусадебные участки от подтопления. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил представитель пресс-службы Центрального военного округа.
По его словам, подрывная команда в составе 20 человек и трех единиц военной техники горной мотострелковой бригады ЦВО, которая дислоцировалась в Туве, убрала лед в десяти километрах выше по течению реки от города Чадан.
Ранее региональный главк МЧС передавал, что в Дзун-Хемчинском районе Тувы из-за подтопления ввели режим ЧС. По информации ведомства, вышли подземные грунтовые воды, поэтому подтопило частный дом и 23 приусадебных участка.
«Для устранения последствий образования ледяных заторов военнослужащие применили более 500 килограммов тротила», — добавили в пресс-службе ЦВО.
Глава республики Шолбан Кара-оол поблагодарил военных за оперативно оказанную помощь.
#Видео Военные #ЦВО приступили к подрыву льда на реке Чадан в Туве для защиты одноименного города от подтопления https://t.co/E6r4wkb2kY #ГорныеМотострелки #ПодрывыЛьда #Паводки #ВоенныеИнженеры pic.twitter.com/PToid2zvhD— Минобороны России (@mod_russia) January 30, 2020