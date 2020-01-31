Военные подорвали лед в Туве для защиты от подтопления

Военные подорвали лед на реке Чадан в Туве, чтобы защитить жилые дома и приусадебные участки от подтопления. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил представитель пресс-службы Центрального военного округа.

По его словам, подрывная команда в составе 20 человек и трех единиц военной техники горной мотострелковой бригады ЦВО, которая дислоцировалась в Туве, убрала лед в десяти километрах выше по течению реки от города Чадан.

Ранее региональный главк МЧС передавал, что в Дзун-Хемчинском районе Тувы из-за подтопления ввели режим ЧС​​​. По информации ведомства, вышли подземные грунтовые воды, поэтому подтопило частный дом и 23 приусадебных участка.