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13:46   31 Января 2020
Россия

Военные подорвали лед в Туве для защиты от подтопления

Военные подорвали лед в Туве для защиты от подтопления

Военные подорвали лед на реке Чадан в Туве, чтобы защитить жилые дома и приусадебные участки от подтопления. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил представитель пресс-службы Центрального военного округа.

По его словам, подрывная команда в составе 20 человек и трех единиц военной техники горной мотострелковой бригады ЦВО, которая дислоцировалась в Туве, убрала лед в десяти километрах выше по течению реки от города Чадан.

Ранее региональный главк МЧС передавал, что в Дзун-Хемчинском районе Тувы из-за подтопления ввели режим ЧС​​​. По информации ведомства, вышли подземные грунтовые воды, поэтому подтопило частный дом и 23 приусадебных участка.

«Для устранения последствий образования ледяных заторов военнослужащие применили более 500 килограммов тротила», — добавили в пресс-службе ЦВО.

Глава республики Шолбан Кара-оол поблагодарил военных за оперативно оказанную помощь.

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Автор: Анатолий Кубарев
#военные #подтопление #тува #лед

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