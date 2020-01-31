«Такое не может представлять Украину»: Певицу Ассоль затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк, известную как Ассоль, затравили за представление песни на русском языке. Девушка планирует выступить с ней во время национального отбора на Евровидении. Об этом стало известно в пятницу, 31 января.

Ранее на странице телеканала «СТБ» в Facebook появилось видео, на котором певица рассказывает о своей композиции. По словам исполнительницы, песня «Save it» посвящена планете Земля и бережном отношении к ней.

Девушка объяснила смысл своей песни на русском языке, всполошив пользователей социальной сети в комментариях под видеозаписью.

Так, Наталия Мунтян возмутилась, что Ассоль говорит на русском. Пользователь Valentina также выразила негодование насчет незнания украинского языка и посчитала это позором для исполнительницы.

«Почему по-русски говорит? <…> Такое не может представлять Украину на конкурсе!», — написала Леся Тимкив в комментариях.

Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. В прошлом году на конкурсе победил нидерландский исполнитель Дункан Лоуренс.