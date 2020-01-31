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14:01   31 Января 2020
Весь мир

«Такое не может представлять Украину»: Певицу Ассоль затравили за русский язык

«Такое не может представлять Украину»: Певицу Ассоль затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк, известную как Ассоль, затравили за представление песни на русском языке. Девушка планирует выступить с ней во время национального отбора на Евровидении. Об этом стало известно в пятницу, 31 января. 

Ранее на странице телеканала «СТБ» в Facebook появилось видео, на котором певица рассказывает о своей композиции. По словам исполнительницы, песня «Save it» посвящена планете Земля и бережном отношении к ней.

Девушка объяснила смысл своей песни на русском языке, всполошив пользователей социальной сети в комментариях под видеозаписью.

Так, Наталия Мунтян возмутилась, что Ассоль говорит на русском. Пользователь Valentina также выразила негодование насчет незнания украинского языка и посчитала это позором для исполнительницы.

«Почему по-русски говорит? <…> Такое не может представлять Украину на конкурсе!», — написала Леся Тимкив в комментариях.

Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. В прошлом году на конкурсе победил нидерландский исполнитель Дункан Лоуренс.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #евровидение #весь мир #русский язык

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