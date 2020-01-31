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13:29   31 Января 2020
Весь мир

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде подтвердился

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде подтвердился

Подтвержден первый случай передачи коронавируса от человека к человеку на территории Таиланда. Об этом сообщили в департаменте эпидемиологического контроля страны в пятницу, 31 января.

Замглавы ведомства доктор Тхаммарак Пхипхат заявил, что новым вирусом заразился водитель такси, который заразился в Таиланде от больного китайского пассажира.

«Заражение коронавирусом подтверждено», —заявил Пхипхат.

Ранее в Таиланде зафиксировали 14 случаев заражения коронавирусом. Все они произошли в Китае до прибытия заболевших в Таиланд.

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Автор: Арсений Аскольский
#китай #коронавирус

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