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14:15   31 Января 2020
Россия

Сенатор Морозов осудил агрессивную информационную войну Запада против РФ

Сенатор Морозов осудил агрессивную информационную войну Запада против РФ

Сенатор Совета Федерации Игорь Морозов заявил, что страны Европы нарушают Хельсинкский заключительный акт 1975 года ведением информационной войны против России. Об этом Морозов рассказал в интервью изданию Inforeactor.

Такое заявление сделал политик на фоне давления властей Эстонии, оказываемого на СМИ Sputnik Эстония. Он утверждает, что информационная война Запада против России продолжается и ее никто не останавливал: Запад пытается внушить своим гражданам, что Россия — агрессор, активно насаждая такой образ в умах европейцев.

«Это нарушение многих подписанных, в том числе в Хельсинки в 1975 году, документов, которые призывали к взаимодействию и давали возможность открытия всех информационных каналов для того, чтобы люди могли читать альтернативную, объективную информацию», — подчеркнул сенатор.

Морозов отметил, что сейчас Хельсинскую конвенцию нарушают как США, так и Европа. Причем информационная война с их стороны несет очень агрессивный, наступательный характер.

Ранее сотрудников эстонского агентства Sputnik Эстония вынудили уволиться из МИА «Россия сегодня», тем самым заблокировав деятельность СМИ на территории страны. Руководитель Sputnik Эстония Елена Чернышевская сообщила, что перед сотрудниками издания поставил ультиматум эстонский департамент полиции и погранохраны, в связи с чем редакция решила не рисковать судьбами работников.

Сенатор Морозов осудил агрессивную информационную войну Запада против РФ

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Автор: Тимофей Булочкин
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