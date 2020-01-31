Китай начал производство экспресс-тестов для выявления коронавируса

Ученые из КНР смогли разработать экспресс-тест, который способен за 8-15 минут выявить коронавирус в организме человека. Об этом в пятницу, 30 января, сообщается на сайте Национального института Китая по контролю и профилактике вирусных заболеваний.

Отмечается, что тест обладает высокой чувствительностью, прост в использовании и удобен при транспортировке. Он позволит быстро выявить вирус и поставить соответствующий диагноз. В случае, если пневмония подтвердится, больной будет изолирован, а распространение заболевания сократится.

Тест разрабатывался с 20 января, его наборы уже производятся. В настоящий момент компания выпустила четыре тысячи тестов. Местные власти помогают нарастить объемы его производства. Известно, что первую партию экспресс-тестов уже направили в китайскую провинцию Хубэй.

О вспышке неизвестной ранее пневмонии стало известно 31 декабря 2019 года. По сообщению властей Китая, очаг инфекции мог находиться на мясном рынке в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV, который успел распространиться в 20 стран. В КНР жертвами вируса стали 213 человек, заражены более 9,7 тысяч человек. До России болезнь пока не успела добраться. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.