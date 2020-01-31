Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин ждет успеха от междунарожных переговоров ЕАЭС по свободной торговле

Мишустин ждет успеха от междунарожных переговоров ЕАЭС по свободной торговле

 Путин и Меркель обсудили «сделку века» и ситуацию в Ливии

Путин и Меркель обсудили «сделку века» и ситуацию в Ливии
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

 Зеленский назвал США ключевым союзником в защите суверенитета Украины

Зеленский назвал США ключевым союзником в защите суверенитета Украины
Член ОП РФ назвал хорошим знаком внимание WP к судьбе удерживаемых в Ливии россиян

Член ОП РФ назвал хорошим знаком внимание WP к судьбе удерживаемых в Ливии россиян

 Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»

Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»
Мишустин ждет успеха от междунарожных переговоров ЕАЭС по свободной торговле

Мишустин ждет успеха от междунарожных переговоров ЕАЭС по свободной торговле

 Путин и Меркель обсудили «сделку века» и ситуацию в Ливии

Путин и Меркель обсудили «сделку века» и ситуацию в Ливии
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

 Зеленский назвал США ключевым союзником в защите суверенитета Украины

Зеленский назвал США ключевым союзником в защите суверенитета Украины
Член ОП РФ назвал хорошим знаком внимание WP к судьбе удерживаемых в Ливии россиян

Член ОП РФ назвал хорошим знаком внимание WP к судьбе удерживаемых в Ливии россиян

 Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»

Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»
13:28   31 Января 2020
Россия

Китай начал производство экспресс-тестов для выявления коронавируса

Китай начал производство экспресс-тестов для выявления коронавируса

Ученые из КНР смогли разработать экспресс-тест, который способен за 8-15 минут выявить коронавирус в организме человека. Об этом в пятницу, 30 января, сообщается на сайте Национального института Китая по контролю и профилактике вирусных заболеваний. 

Отмечается, что тест обладает высокой чувствительностью, прост в использовании и удобен при транспортировке. Он позволит быстро выявить вирус и поставить соответствующий диагноз. В случае, если пневмония подтвердится, больной будет изолирован, а распространение заболевания сократится. 

Тест разрабатывался с 20 января, его наборы уже производятся. В настоящий момент компания выпустила четыре тысячи тестов. Местные власти помогают нарастить объемы его производства. Известно, что первую партию экспресс-тестов уже направили в китайскую провинцию Хубэй. 

Китай начал производство экспресс-тестов для выявления коронавируса

О вспышке неизвестной ранее пневмонии стало известно 31 декабря 2019 года. По сообщению властей Китая, очаг инфекции мог находиться на мясном рынке в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV, который успел распространиться в 20 стран. В КНР жертвами вируса стали 213 человек, заражены более 9,7 тысяч человек. До России болезнь пока не успела добраться. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...