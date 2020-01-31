Неподобающее поведение преподавателя РГПУ Кобринского привлекло внимание руководства

Издание Nation News направило запрос в РГПУ им. Герцена, чтобы получить комментарии по поводу непристойного поведения преподавателя кафедры русской литературы Александра Кобринского. Соратник скандального депутата Вишневского замечен за приставанием.

Некая Дарья (имя изменено) обратилась в редакцию издания на этой неделе и сообщила, что в социальной сети «ВКонтакте» получила нахальные сообщения от Кобринского, о чьем роде деятельности узнала из информации на его личной странице. Девушка добавила его в черный список, однако сохранила скриншоты переписки.

Этот случай уже не первый, известно также, что в 2013 году Кобринкий стал героем серьезного скандала, которого окрестили как домогательство. Так, в сообществе «Сетевые хомячки» в Livejournal выложило компромат, добытый из его взломанной почты, там было сказано, что кроме политики депутат также «занимается медициной», а именно, гинекологическими консультациями на женских форумах.

Кобринский тогда все опроверг, обвинив анонимных недоброжелателей. Корреспондент Nation News связался с пресс-службой РГПУ им. Герцена, где его заверили в том, что разберутся со сложившейся ситуацией.

«Запрос ваш получили. Что касается Кобринского, то я не могу вам пока ничего сказать, мне нужно показать ваш материал руководству», — ответили в университете.

Руководитель службы Лариса Кузьмина также добавила, что полученная информация непременно дойдет до руководство, за которым и будет решающее слово.