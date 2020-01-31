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 Путин и Меркель обсудили «сделку века» и ситуацию в Ливии

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Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%

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 Зеленский назвал США ключевым союзником в защите суверенитета Украины

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13:37   31 Января 2020
Россия

Марина Хачатурян заявила, что ажиотаж вокруг убийства поддерживают из-за границы

Марина Хачатурян заявила, что ажиотаж вокруг убийства поддерживают из-за границы

Сестры убитого Михаила Хачатуряна обвиняют его дочерей во лжи. На пресс-конференции телеканала «360» они аргументировали свою позицию. В дискуссии также участвовали адвокаты Ольга Халикова и Георгий Чугаашвилли.

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Корреспондент «Политики сегодня» поинтересовался у Марины Хачатурян, сестры покойного, откуда у девушек есть деньги и связи, чтобы получить столь широкую поддержку не только в интернете, но и на федеральных каналах.

«Это все финансируется из-за границы», — коротко ответила она.

Убийство произошло летом 2018 года в Москве. Три дочери утверждают, что пошли на преступление в целях самообороны, так как отец издевался над ними и прибегал к насилию. Сотрудники МВД завели уголовное дело по статье «Убийство», однако в январе этого года переквалифицировали его на самооборону.

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Автор: Анна Манц
#убийство #хачатурян

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