Кремль не осуждает визиты представителей США в Казахстан и Белоруссию

США осуществляют свое суверенное право на международные отношения, отправляя своих представителей на встречи в Казахстан и Белоруссию, заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков. Так ответил Песков на вопрос журналистов о том, рассматривает ли Кремль американское турне в Минск и Нур-Султан как желание США увеличить влияние в регионе.

Пресс-секретарь президента сообщил, что США имеют собственные отношения с Казахстаном и Белоруссией, а Россия, в свою очередь, динамично развивает отношения и торгово-экономические связи со многими странами мира.

«В данном случае это асблолютно самостоятельное явление. Это суверенное право каждой страны осуществлять международные отношения. На глобальном и региональном уровне», — заявил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что сегодня также планируется встреча председателя правительства с белорусским коллегой, но иных встреч на ближайшее время не запланировано. Контакты высокого и экспертного уровней продолжают осуществляться постоянно.