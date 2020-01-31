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13:04   31 Января 2020
Россия

Кремль не осуждает визиты представителей США в Казахстан и Белоруссию

Кремль не осуждает визиты представителей США в Казахстан и Белоруссию

США осуществляют свое суверенное право на международные отношения, отправляя своих представителей на встречи в Казахстан и Белоруссию, заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков. Так ответил Песков на вопрос журналистов о том, рассматривает ли Кремль американское турне в Минск и Нур-Султан как желание США увеличить влияние в регионе.

Пресс-секретарь президента сообщил, что США имеют собственные отношения с Казахстаном и Белоруссией, а Россия, в свою очередь, динамично развивает отношения и торгово-экономические связи со многими странами мира.

«В данном случае это асблолютно самостоятельное явление. Это суверенное право каждой страны осуществлять международные отношения. На глобальном и региональном уровне», — заявил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что сегодня также планируется встреча председателя правительства с белорусским коллегой, но иных встреч на ближайшее время не запланировано. Контакты высокого и экспертного уровней продолжают осуществляться постоянно.

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Автор: Тимофей Булочкин
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