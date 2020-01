Песков подтвердил, что обсуждения о переносе инвестфорума в Сочи ведутся

Случаев заражения россиян пневмонией нового типа, источником которой оказался коронавирус 2019-nCoV, не выявили, но угроза сохраняется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили, перенесут ли инвестиционный форум в Сочи из-за угрозы распространения коронавируса, передает Федеральное агентство новостей.

По его словам, вспышку коронавируса признали широко и официально. Всемирная организация здравоохранения назвала чрезвычайной ситуацией международного значения случившееся.

NEWS: #Coronavirus declared a public health emergency of international concern by @WHO. Global outbreak includes 98 cases in 18 countries, outside China. More info, including tips on how to stay healthy: https://t.co/tsGUhNhrv2 pic.twitter.com/ZDyTXeVXyg