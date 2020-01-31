Песков подтвердил, что обсуждения о переносе инвестфорума в Сочи ведутся

Случаев заражения россиян пневмонией нового типа, источником которой оказался коронавирус 2019-nCoV, не выявили, но угроза сохраняется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили, перенесут ли инвестиционный форум в Сочи из-за угрозы распространения коронавируса, передает Федеральное агентство новостей.

«Такие обсуждения ведутся, но все-таки традиционно это формат правительства, туда обращайтесь», — ответил представитель Кремля.

По его словам, вспышку коронавируса признали широко и официально. Всемирная организация здравоохранения назвала чрезвычайной ситуацией международного значения случившееся.

«Безусловно, это проблема, которая вызывает озабоченность. Проблема, которая является поводом для специальных мер, предпринятых правительством», — резюмировал Песков.