Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кремль не осуждает визиты представителей США в Казахстан и Белоруссию

Кремль не осуждает визиты представителей США в Казахстан и Белоруссию

 Песков подтвердил, что обсуждения о переносе инвестфорума в Сочи ведутся

Песков подтвердил, что обсуждения о переносе инвестфорума в Сочи ведутся
Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

 Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 
Члены Европарламента поддержали введение единого разъема для зарядки устройств

Члены Европарламента поддержали введение единого разъема для зарядки устройств

Минздрав Великобритании сообщил о двух случаях заражения коронавирусом

Минздрав Великобритании сообщил о двух случаях заражения коронавирусом
Кремль не осуждает визиты представителей США в Казахстан и Белоруссию

Кремль не осуждает визиты представителей США в Казахстан и Белоруссию

 Песков подтвердил, что обсуждения о переносе инвестфорума в Сочи ведутся

Песков подтвердил, что обсуждения о переносе инвестфорума в Сочи ведутся
Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

 Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 
Члены Европарламента поддержали введение единого разъема для зарядки устройств

Члены Европарламента поддержали введение единого разъема для зарядки устройств

Минздрав Великобритании сообщил о двух случаях заражения коронавирусом

Минздрав Великобритании сообщил о двух случаях заражения коронавирусом
13:01   31 Января 2020
Россия

Песков подтвердил, что обсуждения о переносе инвестфорума в Сочи ведутся

Песков подтвердил, что обсуждения о переносе инвестфорума в Сочи ведутся

Случаев заражения россиян пневмонией нового типа, источником которой оказался коронавирус 2019-nCoV, не выявили, но угроза сохраняется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили, перенесут ли инвестиционный форум в Сочи из-за угрозы распространения коронавируса, передает Федеральное агентство новостей.

«Такие обсуждения ведутся, но все-таки традиционно это формат правительства, туда обращайтесь», — ответил представитель Кремля.

Песков подтвердил, что обсуждения о переносе инвестфорума в Сочи ведутся

По его словам, вспышку коронавируса признали широко и официально. Всемирная организация здравоохранения назвала чрезвычайной ситуацией международного значения случившееся.

«Безусловно, это проблема, которая вызывает озабоченность. Проблема, которая является поводом для специальных мер, предпринятых правительством», — резюмировал Песков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #песков #сочи #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...