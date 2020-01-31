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12:49   31 Января 2020
Россия

Песков заявил, что РФ полностью выполняет все обязательства по договоренностям в Идлибе

Песков заявил, что РФ полностью выполняет все обязательства по договоренностям в Идлибе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью выполняет все обязательства по договоренностям в Идлибе. По словам представителя Кремля, Москва не согласна с заявлениями Эрдогана о том, что РФ якобы не исполняет договоренности.

Как отметил Песков, с сожалением можно констатировать, что ситуация в сирийском Идлибе желает оставлять лучшего.

 «По-прежнему район остается местом сосредоточения террористов. Боевики нападают на правительственные силы Сирии и на базу "Хмеймим"», — заявил Дмитрий Песков.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что это «вызывает глубочайшую озабоченность».

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило материал о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган пытается не допустить окончательного разгрома подконтрольных стране бандформирований на северо-западе Сирии и завоевывает мировое лидерство в поддержке терроризма. Турецкий лидер обвинил Россию в том, что Москва якобы не выполняет своих обязательств в Сирии по сочинской и астанинской сделке.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сирия #песков #турция #политика

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