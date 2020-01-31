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Минздрав Великобритании сообщил о двух случаях заражения коронавирусом

Минздрав Великобритании сообщил о двух случаях заражения коронавирусом
Кремль не осуждает визиты представителей США в Казахстан и Белоруссию

Кремль не осуждает визиты представителей США в Казахстан и Белоруссию

 Песков подтвердил, что обсуждения о переносе инвестфорума в Сочи ведутся

Песков подтвердил, что обсуждения о переносе инвестфорума в Сочи ведутся
Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

 Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

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Члены Европарламента поддержали введение единого разъема для зарядки устройств

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Минздрав Великобритании сообщил о двух случаях заражения коронавирусом

Минздрав Великобритании сообщил о двух случаях заражения коронавирусом
12:48   31 Января 2020
Весь мир

Минздрав Великобритании сообщил о двух случаях заражения коронавирусом

Минздрав Великобритании сообщил о двух случаях заражения коронавирусом

Главный врач Великобритании заявил о двух случаях заболевания новой инфекцией коронавируса в Соединенном Королевстве. Об этом сообщают британские СМИ.

Минздрав Великобритании уточнил, что зараженные пациенты являются членами одной семьи: они уже получают медицинскую помощь, а медики делают все, чтобы не допустить заражения других граждан.

30 января первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрировали в Индии. Заболевшим оказался житель одного из индийских южных штатов, обучавшийся в университете китайского города Ухань. Именно этот город стал очагом распространения новой инфекции в КНР и находится под карантином.

Минздрав Великобритании сообщил о двух случаях заражения коронавирусом

Сегодня Роспотребнадзор сообщил, что случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России не было зарегистрировано. Ранее по указу президента РФ в правительстве был создан специальный оперативный штаб, взявший под контроль вопрос с коронавирусом. Его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова: 29 января она заявила, что с 31 января железнодорожное сообщение между РФ и Китаем будет ограничено.

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Автор: Тимофей Булочкин
#великобритания #новости #общество #весь мир #коронавирус

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