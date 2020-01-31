Минздрав Великобритании сообщил о двух случаях заражения коронавирусом

Главный врач Великобритании заявил о двух случаях заболевания новой инфекцией коронавируса в Соединенном Королевстве. Об этом сообщают британские СМИ.

Минздрав Великобритании уточнил, что зараженные пациенты являются членами одной семьи: они уже получают медицинскую помощь, а медики делают все, чтобы не допустить заражения других граждан.

30 января первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрировали в Индии. Заболевшим оказался житель одного из индийских южных штатов, обучавшийся в университете китайского города Ухань. Именно этот город стал очагом распространения новой инфекции в КНР и находится под карантином.

Сегодня Роспотребнадзор сообщил, что случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России не было зарегистрировано. Ранее по указу президента РФ в правительстве был создан специальный оперативный штаб, взявший под контроль вопрос с коронавирусом. Его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова: 29 января она заявила, что с 31 января железнодорожное сообщение между РФ и Китаем будет ограничено.