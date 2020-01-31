Шаповалов поддержал призыв Малькевича освободить россиян из-под гнета бандитов ПНС Ливии

Глава так называемого правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж должен ответить на требование руководителя ФЗНЦ Александра Малькевича об освобождении российских социологов, незаконно удерживаемых в Ливии. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов в беседе с журналом «Слово и Дело».

Шаповалов напомнил, что удержание российских социологов в Ливии — это вопиющее нарушение прав человека. Именно поэтому Саррадж обязан ответить на письмо Малькевича с призывом освободить соотечественников, подчеркнул политолог.

Речь идет о людях, которые ни в чем не виноваты — они занимались научными исследованиями, не нарушали закон и при этом были задержаны без какой-либо причины. Сейчас граждане нашей страны удерживаются на территории, подконтрольных ПНС.

«Фактически речь идет о том, что нарушены фундаментальные права человека», — объяснил политолог.

Социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан весной 2019 года отправились в Ливию для проведения научных исследований. Россияне получили официальное разрешение от руководства Триполи и все необходимые документы. Однако бандиты из группировки RADA, которые состоят на службе у ПНС, похитили и пленили социологов в тюрьму «Митига». Шугалей и Суэйфан так и не смогли получить вразумительных объяснений о причинах задержания. Кроме этого, на протяжении пяти месяцев к ним также не пускали адвоката.