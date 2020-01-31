Технологию ЦУР для реализации нацпроектов могут применить все регионы РФ

Технологию Центра управления регионом (ЦУР) для реализации нацпроектов могут применить все регионы России. По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, внедрение таких технологий станет естественным процессом для современного государственного строительства в России.

Накануне президент РФ Владимир Путин посетил ЦУР Московской области, куда стекаются все проблемы жителей региона и откуда ведется работа по их практическому решению. Аналогичные проекты работают в Татарстане, Сарове, Железноводске и Нижнем Новгороде. Путину технология понравилась, и он заявил, что выработанные в Подмосковье решения нужно обязательно тиражировать по всей стране. Таким образом технологию в ближайшие пару лет начнут применять во всей России.

«Перед нами естественный процесс, когда внедряются современные технологии управления регионами. На дворе XXI век, и было бы странно не использовать новые технологии в оптимизации управления регионами», — цитирует Мартынова ФБА «Экономика сегодня».

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков отмечает, что разговор между Путиным и главой Московской области Андреем Воробьевым шел о полностью готовых решениях, которые можно предлагать другим российским субъектам.

«В России необходимо тиражировать все успешные технологические практики, а если брать Москву и Московскую область, то эти регионы очень сильно продвинулись в создании различных порталов, сервисов, услуг», — говорит эксперт.

Зыков также отмечает, что в каждом регионе России внедрение таких технологий будет стоить по-разному, поэтому при их создании не нужно игнорировать специфику.