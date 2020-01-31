Сестры Михаила Хачатуряна рассказали, как дочери относились к нему

Сестра Михаила Хачатурян Марина навещала семью за день до убийства — 26 июля 2018 года. Убитый после перенесенного инсульта, по ее словам, был «никакой», в шоковом состоянии. Об этом передает корреспондент «Политики сегодня» с пресс-конференции по резонансному делу.

«Он [Михаил] говорит мне, это последние слова: "Марина, ты не представляешь, что они тут творили, что делали. Нет. Это предел. Вот сейчас я пару вещей уточню, а потом отправлю их к матери. Они довели меня до того, что я на ногах перенес инсульт"», — рассказала его сестра.

По словам Марины, Михаил покупал девушкам средства интимной гигиены, еды на семь-восемь тысяч рублей, давал им по 40 тысяч рублей, ездил в церковь. Вторая сестра убитого Наира добавила, что ее брат сам мыл посуду и пылесосил квартиру. Она также указала, что девушки хотели свободы. Михаил же требовал, чтобы они жили «нормальной, цивильной» жизнью.

«Они при отсутствии отца устраивали вписки, есть на это подтверждение. Вписки, наркотики, алкоголь. И это было в чрезмерном количестве. Это была уже зависимость», — рассказала Наира.

«Они очень были развитые, очень хитрые. Я это всегда знала. Они пользовались моей добротой. Я всегда знала, чувствовала, чем при отсутствии отца они занимались», — добавила Марина.

Летом 2018 года три дочери Михаила Хачатуряна убили отца. По их заявлениям, потерпевший издевался над ними. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Убийство», однако в конце января его переквалифицировали на самооборону.