Председатель «Альянса врачей» Анастасия Васильева, 20 января, попыталась устроить скандал в Туберкулезной больнице Московской области, завершившийся ложными обвинениями в адрес руководства медучреждения. Главный врач Сергей Оприщенко в интервью рассказал о полной некомпетентности руководителя альянса и опроверг все обвинения в свой адрес.

«Альянс врачей», созданный под эгидой основателя ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального, стал инициатором очередного скандала. Председатель альянса Анастасия Васильева в сопровождении своих сотрудников приехала в Туберкулезную больницу имени А.Е. Рабухина Солнечногорска, где обсуждается вопрос о сокращении двух отделений. Главный врач Сергей Оприщенко дал подробные разъяснения, рассказав, что из-за стабильной заполненности отделения лишь в 20% нерентабельно держать полный штат сотрудников. Впрочем, медперсонал никто не собирался увольнять — всем были предложены вакансии в больнице. Тем же, кто решил уволиться — компенсации, предусмотренные ТК РФ.

Васильеву озвученное решение проблемы не устроило. В разговоре с главврачом она попыталась спровоцировать скандал, который засняли сотрудники больницы. Позднее ролик был размещен Telegram-каналом «Акитилоп».

Продолжение истории

Сегодня эта история получила продолжение. Telegram-канал «Ворч» опубликовал видеозапись с интервью Оприщенко, который более подробно рассказал о встрече с главой «Альянса врачей».

По его словам, Васильева проявила крайнюю степень невежества, «вломившись» в туберкулезное отделение без элементарных средств медицинской защиты. В ходе разговора Оприщенко возмутили сфабрикованные обвинения, связанные с историей болезни некоторых пациентов и распространении слухов о «массовом увольнении» медперсонала, хотя всем были предложены вакансии. Глава альянса даже не потрудилась «пролистать трудовой кодекс», прежде чем делать необоснованные выводы. Кроме того, главврач с удивлением узнал из «расследования» альянса, что в его больнице ремонт проводится на втором этаже прямо рядом с пациентами, хотя, по его словам, Васильева сама видела отремонтированные помещения. Оприщенко уточнил, что там, где ведутся работы, отсеки изолируются, чтобы строители не помешали пациентам.

Особым пунктом главврач выделил обвинения в том, что «здоровых» мигрантов «затаскивают в больницу силой». Исходя из рассуждений председателя альянса, это было сделано якобы для того, чтобы «окупить проект». Главврач рассказал, что такого просто не могло быть, потому что все анализы пациентов отправляются центральной врачебной комиссии, которая не имеет никакого отношения к внутренним проблемам медицинского заведения. Кроме того, после подтверждения диагноза решение об изоляции пациента, из-за которого возникает риск вспышки эпидемии, может быть принято только судом. Все эти действия предусмотрены законами РФ.

В конце своего интервью, Оприщенко попросил Анастасию Васильеву внимательно изучать законодательную базу РФ, чтобы у врачей и тех, кто должен защищать их права, была возможность «разговаривать на одном языке». Главврач сделал предположение, что цели «Альянса врачей» — совсем иные, нежели забота об интересах медперсонала. Вероятно, вся деятельность Васильевой сводится к тому, чтобы «устраивать публичные концерты».

Васильева — специалист по фейкам и скандалам

Напомним, что Анастасия Васильева часто использует силы альянса для раздувания медийных скандалов. Она со своими сотрудниками неоднократно незаконным путем проникала в медицинские учреждения, нарушая режим и рабочие процессы. Если поводов для скандала нет, она фабрикует «расследование», основанное на выдуманных фактах. Все чаще простые обыватели и сотрудники СМИ ловят альянс на лжи, что иногда приводит к непредсказуемым последствиям.

Например, в ситуации, которая произошла в Новгородской области. Местные сотрудники СМИ начали получать угрозы в соцсетях от сторонников деятельности альянса после разоблачения вброса о неких «договоренностях» между организацией и больницами в регионе о проведении забастовки. Васильева в отместку опубликовала данные журналистов, которые участвовали в разоблачении. Сразу после этого на их личные страницы начали приходить угрозы расправы.

Также председатель альянса выложила на сайт профсоюза вброс об увольнении медработников из московской ГКБ №1. Из материалов «расследования» выяснилось, что медперсонал вынуждали увольняться по собственному желанию. Несогласных же, якобы, было решено «давить» с помощью Росгвардии, приехавшей специально за этим в больницу. На самом деле оказалось, что правоохранители прибыли на место инцидента после того, как по тревожной кнопке их вызвал охранник, действовавший по просьбе «неизвестного лица». Врачи медучреждения предположили, что это был кто-то из сопровождения Васильевой.

«Альянс врачей» наживается на врачах

«Альянс врачей» создан только ради получения выгоды Навальным. Его деятельность никак не связана с улучшением условий труда медицинских работников России. Фейки, которые запускает Анастасия Васильева и сотрудники ее организации — инструмент для раскачки аудитории, верящей на слово и способной «впитать» в себя выгодные западным спонсорам идеи. Пользуясь наивностью людей, не способных к элементарному анализу ситуации, Навальный и его сторонники делают из них «резерв» на случай новых митингов, которые, в конечном итоге, являются целью оппозиции. Медработники же, попавшие в трудную ситуацию, и обратившиеся к «Альянсу врачей», гарантированно ее не получат. Зато велики шансы, что они станут пешками в игре, в которой главная цель — раскачивание политической ситуации России.