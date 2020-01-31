Японские специалисты выделили геном нового коронавируса

Специалисты японского Национального института инфекционных заболеваний выделили геном коронавируса нового типа, которым заразилось почти 10 тысячи человек в Китае. Об этом сообщает агентство Киодо в пятницу, 31 января.

Ученые сделали соскоб со слизистой гортани пациентов с подтвержденным коронавирусом, который находился в Японии. После того, как выделенный вирус поразил другие клетки, ученые заявили об успешном выделении генома нового коронавируса.

Это — первый случай самостоятельного выделения генома в Японии. До этого патоген был установили специалисты из Китая.

Выделение генома нового коронавируса может помочь в разработке действенных лекарств и вакцины в будущем. Сейчас на территории Японии подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом.