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13:20   31 Января 2020
Россия

Японские специалисты выделили геном нового коронавируса

Японские специалисты выделили геном нового коронавируса

Специалисты японского Национального института инфекционных заболеваний выделили геном коронавируса нового типа, которым заразилось почти 10 тысячи человек в Китае. Об этом сообщает агентство Киодо в пятницу, 31 января.

Ученые сделали соскоб со слизистой гортани пациентов с подтвержденным коронавирусом, который находился в Японии. После того, как выделенный вирус поразил другие клетки, ученые заявили об успешном выделении генома нового коронавируса.

Это — первый случай самостоятельного выделения генома в Японии. До этого патоген был установили специалисты из Китая.

Выделение генома нового коронавируса может помочь в разработке действенных лекарств и вакцины в будущем. Сейчас на территории Японии подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#япония #коронавирус

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