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12:22   31 Января 2020
Россия

Семья Михаила Хачатуряна считает, что сестры планировали его убийство

Семья Михаила Хачатуряна считает, что сестры планировали его убийство

Сестры Хачатурян запутались в собственных показаниях, заявила адвокат потерпевшей стороны Ольга Халикова. Об этом передает корреспондент «Политики сегодня» с пресс-конференции по резонансному делу.

По ее словам, девушки ведут информационную войну, чтобы не нести наказание за содеянное. Потерпевшая же сторона не была к ней готова, так как рассчитывала на главенство закона. Однако общество до сих пор помогает девушкам быть на свободе.

«Если обратиться к показаниям девочек, они говорят, что оральный и анальный контакт был со всеми. Адвокат говорил, что сексуальное насилие было совершено над одной девочкой. Это путаница», — привела защита доказательства.

Второй адвокат Георгий Чугаашвилли утверждает, что сестры договорились об убийстве, а также о том, чтобы представить его как самооборону. Сестра убитого Наира Хачатурян добавила, что девушки якобы украли ключи от машины, деньги и документы на квартиру.

«После убийства они помылись. Все, что нужно не нужно, они стерли», — продолжила она.

Что касается синяков на телах девушек, то их поставил не Михаил, утверждает адвокат Халикова. В доказательство она привела переписки, из которых следует, что часть гематом были поставлены случайно.

«Они общались по телефону, выходили в социальные сети. Девочки благополучно имели возможность больше года заниматься скрытием следов», — считает она.

Летом 2018 года три дочери Михаила Хачатуряна убили отца. По их заявлениям, потерпевший издевался над ними. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Убийство», однако в конце января его переквалифицировали на самооборону. 

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Автор: Анна Манц
#убийство #хачатурян

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