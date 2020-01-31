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12:32   31 Января 2020
Россия

Летные испытания тяжелой «Ангары» сократили с десяти до шести пусков

Летные испытания тяжелой «Ангары» сократили с десяти до шести пусков

Летные испытания ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» на космодроме Плесецк сократили с десяти до шести пусков. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил главный научный сотрудник НИИ космических систем Центра Хруничева (предприятие «Роскосмоса») Юрий Клименко.

По его словам, в ходе летных испытаний проверяют надежность ракеты, чтобы минимизировать риск аварий при полноценных пусках​​​. Однако для «Ангары» летные испытания сократили.

«К сожалению, даже для пятой «Ангары» теперь всего шесть пусков. Для «Амура» будет еще меньше», — добавил Юрий Клименко.

Глава Института космической политики Иван Моисеев в комментарии РИА Новости добавил, что сократить количество пусков ракеты «Ангара» могли из-за желания скорее принять ракетный комплекс в эксплуатацию. По его мнению, при текущей частоте пусков, когда одна ракета летает раз в шесть лет, летные испытания растянутся на 20 лет.

Мировая практика показала, что достаточно двух-трех полетов для завершения летных испытаний ракеты. Поэтому сокращение летных испытаний ракеты «Ангара-А5» можно только приветствовать, поскольку это говорит об уверенности конструкторов в правильности технических решений.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #испытания #ангара #центр хруничева

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