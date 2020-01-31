Летные испытания тяжелой «Ангары» сократили с десяти до шести пусков
Летные испытания ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» на космодроме Плесецк сократили с десяти до шести пусков. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил главный научный сотрудник НИИ космических систем Центра Хруничева (предприятие «Роскосмоса») Юрий Клименко.
По его словам, в ходе летных испытаний проверяют надежность ракеты, чтобы минимизировать риск аварий при полноценных пусках. Однако для «Ангары» летные испытания сократили.
«К сожалению, даже для пятой «Ангары» теперь всего шесть пусков. Для «Амура» будет еще меньше», — добавил Юрий Клименко.
Морозная дымка закрывает контуры стартового комплекса ракеты ""Союз-2" и строящегося стартового комплекса тяжёлой ракеты "Ангара". Сейчас садимся и машинами едем на объекты. pic.twitter.com/Dqh85lOIha— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) January 27, 2020
Глава Института космической политики Иван Моисеев в комментарии РИА Новости добавил, что сократить количество пусков ракеты «Ангара» могли из-за желания скорее принять ракетный комплекс в эксплуатацию. По его мнению, при текущей частоте пусков, когда одна ракета летает раз в шесть лет, летные испытания растянутся на 20 лет.
Мировая практика показала, что достаточно двух-трех полетов для завершения летных испытаний ракеты. Поэтому сокращение летных испытаний ракеты «Ангара-А5» можно только приветствовать, поскольку это говорит об уверенности конструкторов в правильности технических решений.
А это - будущий командный пункт стартового комплекса тяжёлой ракеты "Ангара" pic.twitter.com/XUvKiNNivI— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) January 27, 2020