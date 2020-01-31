Летные испытания тяжелой «Ангары» сократили с десяти до шести пусков

Летные испытания ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» на космодроме Плесецк сократили с десяти до шести пусков. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил главный научный сотрудник НИИ космических систем Центра Хруничева (предприятие «Роскосмоса») Юрий Клименко.

По его словам, в ходе летных испытаний проверяют надежность ракеты, чтобы минимизировать риск аварий при полноценных пусках​​​. Однако для «Ангары» летные испытания сократили.

«К сожалению, даже для пятой «Ангары» теперь всего шесть пусков. Для «Амура» будет еще меньше», — добавил Юрий Клименко.

Морозная дымка закрывает контуры стартового комплекса ракеты ""Союз-2" и строящегося стартового комплекса тяжёлой ракеты "Ангара". Сейчас садимся и машинами едем на объекты. pic.twitter.com/Dqh85lOIha — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) January 27, 2020