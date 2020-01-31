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 Песков подтвердил, что обсуждения о переносе инвестфорума в Сочи ведутся

Песков подтвердил, что обсуждения о переносе инвестфорума в Сочи ведутся
Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

 Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

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Члены Европарламента поддержали введение единого разъема для зарядки устройств

Члены Европарламента поддержали введение единого разъема для зарядки устройств

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13:00   31 Января 2020
Весь мир

Члены Европарламента поддержали введение единого разъема для зарядки устройств

Члены Европарламента поддержали введение единого разъема для зарядки устройств

В Европарламенте поддержали введение единого разъема для зарядки разных устройств, в скором времени будет разработан соответствующий закон.

Евросоюз занимается вопросом унификации зарядок с 2009 года, но до сих пор не было принято соответствующего закона. Теперь же Еврокомиссия займется разработкой нового законопроекта, ведь нововведение поддержали большинство членов Европарламента. 

Вступление новых правил в силу намечено на июль 2020 года. Сегодня на рынке можно встретить три вида разъемов: USB-C, microUSB и Lightning. Последним пользуются производители из компании Apple, они убеждены, что новый стандарт для зарядки приведет к увеличению отходов из-за несовместимости аксессуаров.

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Автор: Галина Кандинская
#европарламент

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