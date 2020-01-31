Члены Европарламента поддержали введение единого разъема для зарядки устройств

В Европарламенте поддержали введение единого разъема для зарядки разных устройств, в скором времени будет разработан соответствующий закон.

Евросоюз занимается вопросом унификации зарядок с 2009 года, но до сих пор не было принято соответствующего закона. Теперь же Еврокомиссия займется разработкой нового законопроекта, ведь нововведение поддержали большинство членов Европарламента.

Вступление новых правил в силу намечено на июль 2020 года. Сегодня на рынке можно встретить три вида разъемов: USB-C, microUSB и Lightning. Последним пользуются производители из компании Apple, они убеждены, что новый стандарт для зарядки приведет к увеличению отходов из-за несовместимости аксессуаров.