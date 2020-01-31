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 Песков подтвердил, что обсуждения о переносе инвестфорума в Сочи ведутся

Песков подтвердил, что обсуждения о переносе инвестфорума в Сочи ведутся
Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

 Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

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12:07   31 Января 2020
Россия

Число жертв взрыва на заводе в Орловской области выросло до пяти человек

Число жертв взрыва на заводе в Орловской области выросло до пяти человек

Число жертв взрыва на заводе в Орловской области выросло до пяти человек, сообщил советник губернатора региона по СМИ Сергей Лежнев. 

По словам Лежнева, из-под завалов извлекли тело работницы цеха. Сейчас спасатели разобрали завалы, под ними никого нет. Три человека находятся в больнице, об их состоянии информации пока нет. Также известно, что СКР завел уголовное дело о нарушении требований охраны труда. 

Ранее сообщалось, что в городе Мценске на заводе резиновых изделий ООО «МРК» произошел взрыв газовоздушной смеси.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #чп #взрыв газа #орловская область

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