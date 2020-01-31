Число жертв взрыва на заводе в Орловской области выросло до пяти человек, сообщил советник губернатора региона по СМИ Сергей Лежнев.

По словам Лежнева, из-под завалов извлекли тело работницы цеха. Сейчас спасатели разобрали завалы, под ними никого нет. Три человека находятся в больнице, об их состоянии информации пока нет. Также известно, что СКР завел уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Ранее сообщалось, что в городе Мценске на заводе резиновых изделий ООО «МРК» произошел взрыв газовоздушной смеси.