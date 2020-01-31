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12:48   31 Января 2020
Россия

Манукян поддержал предложение Минкомсвязи увеличить штрафы для Facebook и Twitter

Манукян поддержал предложение Минкомсвязи увеличить штрафы для Facebook и Twitter

Член комиссии по СМИ в ОП РФ Вадим Манукян уверен, что многомиллиардные штрафы для американских интернет-ресурсов, не соблюдающих российские законы, станут эффективнее блокировки. Об этом он сообщил в интервью Федеральному агентству новостей.

Манукян считает «смешными» штрафы Роскомнадзора для западных соцсетей, нарушающих законодательство РФ — это суммы в 3–5 тысяч рублей, никак не мотивирующие интернет-ресурсы на соблюдение российских законов.

«Те же Google, Twitter и Facebook в США платят гигантские штрафы по искам, и никто не возмущается. А мы — такое впечатление, что боимся их обидеть! Наши штрафы в три—пять тысяч рублей для них — что слону дробина, об этом даже говорить неприлично!», — заявил Манукян.

Общественник считает недавнее предложение замглавы Минкомсвязи Алексея Волина вполне обоснованным. Напомним, Волин заявил, что крупный штраф для Facebook, Twitter, Google и Youtube гораздо эффективнее блокировок, поскольку блокировку можно просто обойти с помощью несложных и доступных пользователям инструментов. Денежный штраф обойти не удастся: ответчику придется его заплатить.

Манукян отметил, что западные соцсети необходимо штрафовать за безосновательные блокировки аккаунтов российских общественных и политических деятелей, а также за нарушение закона «О персональных данных» — в частности, за хранение данных россиян на иностранных серверах. «Отказываетесь платить миллиардные штрафы — блокировка ресурса», — заключил эксперт.

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Автор: Тимофей Булочкин
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