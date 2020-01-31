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Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

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12:12   31 Января 2020
Россия

Аксенов потребовал немедленно уволить главу горсовета Керчи после скандала с блокадниками

Аксенов потребовал немедленно уволить главу горсовета Керчи после скандала с блокадниками

Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал уволить главу городского совета Керчи Маю Хужину и ее заместителя безотлагательно, в течение дня. Ее заявление об отзыве заявления об увольнении и он назвал «самодурством и ересью» и призвал немедленно поставить точку в этом вопросе.

Ранее Хужина заявила, что отозвала свое заявление об отставке, сделанное на фоне скандала вокруг поздравления блокадников города.

«Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством», — прокомментировал слова чиновницы Акенов.

Глава Крыма сообщил, что провел телефонный разговор с главой администрации Керчи Сергеем Бороздиным.

Ранее две чиновницы Крыма пришли к блокадницам, живущим в Керчи, в шубах. Женщины подарили им по батону хлеба в годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Позже пресс-секретарь керченского горсовета заявила, что это был не просто хлеб, а караимские пироги с мясом и картофелем.

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Автор: Арсений Аскольский
#аксенов

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