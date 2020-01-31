Мисик не поняла новых поправок к Конституции, но пошла на митинг против них

Активистка Ольга Мисик по прозвищу Конституция в четверг, 30 января, вышла на пикет против голосования внесения поправок в основной закон РФ. Девушка раскритиковала изменения, потому что они, по ее мнению, «увеличивают власть президента». Об этом она заявила в беседе с Nation News.

«Это повышает президентские полномочия, уменьшая полномочия прочих органов власти, учиняя тем самым в стране президентскую диктатуру», — сказала она.

Вероятно, Мисик не поняла сути новых поправок. Они не уменьшают президентские полномочия, а наоборот — смещают их в сторону Госдумы и Совета Федерации. При этом девушке верит молодежная аудитория, которая не читала ни старый, не предполагаемый новый вариант Конституции.

Активистка также высказалась о митингах. Она считает, что россияне положительно воспринимают изменения в Конституцию, поэтому вряд ли выйдут на улицы. При этом собеседница интернет-издания сразу же добавила, что народ «не жжет покрышки» из-за зимы и занятости делами, поэтому «все случится» во время летних отпусков.

Новоявленной звезде протестов сложно высказывать собственные мысли из-за проблемы с заиканием. Когда девушка посетила эфир «Эха Москвы» и не смогла заговорить, многим стало ее очень жаль. Очевидно, что кураторам выгодно представлять Мисик в образе юной, наивной и не совсем здоровой активистки, которую якобы преследуют власти.