Лжеминеры перешли с заблокированного ФСБ сайта на сервис временных почтовых адресов

Лжеминеры перешли с заблокированного ФСБ и Роскомнадзором сайта Protonmail на сервис временных почтовых адресов Guerrillamail и продолжают рассылку сообщений. Об этом в Twitter пишет корреспондент Русской службы «Би-би-си» Андрей Захаров.

Лжеминер перешел с заблокированного ФСБ Protonmail на сервис временных почтовых адресов Guerrillamail pic.twitter.com/qbhJEXaIMY — Andrey Zakharov (@skazal_on) January 31, 2020

23 января ФСБ по представлению Генпрокуратуры РФ обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать доступ к сервису, с которого в российские учреждения рассылались сообщения о минированиях, ни одно из которых не подтвердилось. Ведомство тут же заблокировало сервис, но на следующий день лжеминеры нашли новый сайт — Protonmail — откуда вновь продолжили атаку. Спустя небольшое количество времени сотрудники ФСБ вновь обратились в РКН с информацией о портале, его также заблокировали.

Только за минувший понедельник, 27 января, в Москве «заминировали» более семисот учреждений и торговых центров. Каждый из ТРЦ, каждую школу и детский сад, все 252 станции столичной подземки проверили сотрудники МЧС, но ни одно из сообщений о бомбе не оказалось правдой.

Волна лжеминирований в России началась в конце ноября 2019 года. Только в Москве и Санкт-Петербурге за это время эвакуировали 1,55 миллиона человек. В Биробиджане во время эвакуации детского сада скончалась пожилая воспитательница, которой стало плохо.