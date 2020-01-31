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Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

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11:47   31 Января 2020
Россия

Семья Михаила Хачатуряна не верит убившим его сестрам

Семья Михаила Хачатуряна не верит убившим его сестрам

Семья убитого Михаила Хачатуряна уверена, что сестры — дочери погибшего — и их защита врет. Об этом сообщил корреспондент «Политики сегодня» с пресс-конференции по резонансному делу 31 января.

Сестра убитого Наира Хачатурян напомнила, что с момента инцидента произошло полтора года. Они с другой сестрой — Наирой — уверены, что Михаила оклеветали. Вместе с тем, женщины поблагодарили людей, которые поддерживают их сторону.

Адвокат Георгий Чугаашвилли считает, что сестры Хачатурян во время преступления действовали осознанно — «они сами создали обстоятельства в силу которых совершили убийство». По его словам, девушки «переобувались» во время дачи показаний.

Общественник Алексей Лобарев заметил, что дело является не просто громким, а необычным и неординарным.

«Сегодня идет война, война двух сторон. <…> Фейковые вбросы дестабилизируют, ведут в другую сторону», — подчеркнул он.

Летом 2018 года трое дочерей Михаила Хачатуряна убили отца. По их заявлениям, потерпевший издевался над ними. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Убийство», однако в конце января его переквалифицировали на самооборону.

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Автор: Анна Манц
#убийство #хачатурян

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