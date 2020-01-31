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Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

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11:55   31 Января 2020
Россия

ФРГ назвала ожидаемые сроки окончания строительства «Северного потока — 2»

ФРГ назвала ожидаемые сроки окончания строительства «Северного потока — 2»

Германия ожидает, что строительство «Северного потока — 2» завершится не позднее первого квартала 2021 года, сообщил посол ФРГ в РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что не сомневается в возможностях России достроить «Северный поток — 2» без иностранных партнеров. Глава государства отметил, что окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев, но надеется на начало функционирования газопровода до конца 2020 года или в первом квартале 2021 года.

ФРГ назвала ожидаемые сроки окончания строительства «Северного потока — 2»

В декабре вице-премьер РФ Дмитрий Козак заверил, что «Северный поток-2» достроят несмотря на санкции и ограничения со стороны США. Напомним, против строительства газопровода выступают Соединенные Штаты, Украина и страны Прибалтики. Еврокомиссия же категорически против американский санкций, наложенных в следствии строительства газопровода.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #германия #политика #новости #северный поток - 2

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