Трамп заявил, что приступит к Европе после того, как закончит с Китаем

Президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова, заявил, что займется Европой, после того, как заключит крупную торговую сделку с Пекином. Об этом сообщает ТАСС.

«Европа следующая. Я хочу закончить с Китаем до того, как мы приступим к Европе», — заявил американский лидер, говоря о первом этапе торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Он добавил, что у США и Китая «никогда не было лучших отношений, чем сейчас».

Трамп подчеркнул, обращаясь к фермерам, что те, после нескольких сделок с разными странами, станут зарабатывать «очень много денег». А также, отметил он, в случае, если они не изберут его (Трампа) снова, все их фермы разорятся.