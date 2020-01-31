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 Песков подтвердил, что обсуждения о переносе инвестфорума в Сочи ведутся

Песков подтвердил, что обсуждения о переносе инвестфорума в Сочи ведутся
Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

 Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

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11:58   31 Января 2020
Весь мир

Трамп заявил, что приступит к Европе после того, как закончит с Китаем

Трамп заявил, что приступит к Европе после того, как закончит с Китаем

Президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова, заявил, что займется Европой, после того, как заключит крупную торговую сделку с Пекином. Об этом сообщает ТАСС.

«Европа следующая. Я хочу закончить с Китаем до того, как мы приступим к Европе», — заявил американский лидер, говоря о первом этапе торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Он добавил, что у США и Китая «никогда не было лучших отношений, чем сейчас».

Трамп подчеркнул, обращаясь к фермерам, что те, после нескольких сделок с разными странами, станут зарабатывать «очень много денег». А также, отметил он, в случае, если они не изберут его (Трампа) снова, все их фермы разорятся.

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Автор: Галина Кандинская
#сша #трамп

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