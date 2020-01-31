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11:43   31 Января 2020
Россия

Водителей-россиян предложили наказывать большим штрафом за попытку скрыться

Водителей-россиян предложили наказывать большим штрафом за попытку скрыться

Водителям, которые попытаются скрыться от представителя власти, будет грозить крупный штраф в размере 40 тысяч рублей. Соответствующую поправку планируется внести в КоАП. Об этом стало известно в пятницу, 31 января. 

Минюст России опубликовал новую поправку к КоАПу на портале проектов нормативных актов. Предполагается, что изменения, ужесточающие ответственность водителей, вступят в силу с 1 января 2020 года. 

Так, в новой редакции сказано, что если водитель пытается скрыться от представителя власти, отказываясь выполнять законное требование об остановке транспортного средства, ему грозит штраф в размере 40 тысяч рублей или лишение прав на срок от двух до трех лет. 

Отмечается, что подобное требование смогут озвучивать не только полицейские, но и таможенники, а также сотрудники Ространснадзора. 

Ранее стало известно, что в России за 2019 год зафиксировано более 100 миллионов нарушений ПДД. МВД совместно с Минкомсвязи создают приложение, которое будет фиксировать случаи нарушения ПДД и направлять эти данные в правоохранительные органы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #гибдд #водители #общество #пдд

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