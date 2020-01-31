Глава одного из отделов СКР по Новосибирской области задержан за взятку, сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении одного из руководителей межрайонного следственного отдела следственного управления СК по Новосибирской области заведено уголовное дело. Также фигурантами стали двое адвокатов, которые являются сотрудниками адвокатской палаты Новосибирской области.

По версии следователей, начальник получил взятку в сумме 1,5 миллиона рублей за предоставление сведений об объеме собранных доказательств, составляющих тайну следствия по уголовному делу. О каком конкретно уголовном деле идет речь, не сообщается. СМИ предполагают, что именно адвокаты и дали сотруднику СК взятку.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, также они решили просить суд о заключении подозреваемого под стражу в СИЗО.