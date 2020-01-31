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11:24   31 Января 2020
Россия

Глава одного из отделов СКР по Новосибирской области задержан за взятку

Глава одного из отделов СКР по Новосибирской области задержан за взятку

Глава одного из отделов СКР по Новосибирской области задержан за взятку, сообщает пресс-служба ведомства. 

В отношении одного из руководителей межрайонного следственного отдела следственного управления СК по Новосибирской области заведено уголовное дело. Также фигурантами стали двое адвокатов, которые являются сотрудниками адвокатской палаты Новосибирской области.

По версии следователей, начальник получил взятку в сумме 1,5 миллиона рублей за предоставление сведений об объеме собранных доказательств, составляющих тайну следствия по уголовному делу. О каком конкретно уголовном деле идет речь, не сообщается. СМИ предполагают, что именно адвокаты и дали сотруднику СК взятку.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, также они решили просить суд о заключении подозреваемого под стражу в СИЗО. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #взятка #происшествия #чп #новосибирская область

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