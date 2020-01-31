МИД предупредил россиян о сегодняшних протестах противников Brexit в Лондоне

Российский МИД предупредил граждан РФ, находящихся на территории Соединенного Королевства, о протестах противников выхода Великобритании из Евросоюза, запланированных на пятницу. Об этом ведомство сообщило в Твиттере.

Согласно данным департамента ситуационно-кризисного центра, возможны массовые шествия в центре Лондона, в том числе и в популярных туристических районах. Сейчас в столице Великобритании введены повышенные меры обеспечения безопасности.

Напомним, 29 января Европарламент дал последнее одобрение по выходу Великобритании из Евросоюза. Страна покинет ЕС сегодня, 31 января. Соединенное Королевство являлось членом Евросоюза 46 лет. Предварительным условием для Британии Еврокомиссия назвала равную конкуренцию в стране компаний из ЕС и британских предприятий. Также будет рассматриваться соглашение о свободной торговле между Союзом и Королевством с нулевыми квотами и пошлинами.