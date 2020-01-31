Роспотребнадзор рекомендовал продлить отпуск работникам из КНР

Работодателям, чьи сотрудники находятся в настоящий момент на территории Китая, рекомендуется продлить их отпуск из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 31 января, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, соответствующее предложение направлено общественным организациям «Опора России», «Деловая Россия», Российскому союзу промышленников предпринимателей и Торгово-промышленной палате РФ.

Пока работники-граждане КНР этих организаций находятся в отпуске, следует продлить их нахождение в Китае до особого распоряжения, отмечает Роспотребнадзор.

О вспышке пневмонии нового типа, возбудителем которой стал коронавирус 2019-nCoV, власти Китая сообщили в конце декабря. Очаг инфекции предположительно мог находиться на мясном рынке в городе Ухань. От нового вируса в КНР умерли уже 213 человек, заражены — 9,7 тысяч человек. Болезнь успела распространиться в 20 стран. В России пока никто не болеет. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.