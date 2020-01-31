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11:04   31 Января 2020
Россия

Три человека погибли при взрыве газа на заводе в Орловской области

Три человека погибли при взрыве газа на заводе в Орловской области

Три человека погибли при взрыве газа на заводе в Орловской области, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. 

Трагедия произошла в пятницу, 31 января, в городе Мценске на заводе резиновых изделий ООО «МРК». В результате работы произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибли три человека, еще один госпитализирован в больницу. 

В свою очередь в соцсетях пишут о четырех погибших и двух пострадавших. Люди рассказывают, что на месте работают сотрудники МЧС и пытаются разобрать завалы, под которыми также могут находиться рабочие. 

 

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #взрыв #чп #орловская область

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