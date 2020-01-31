Три человека погибли при взрыве газа на заводе в Орловской области, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Трагедия произошла в пятницу, 31 января, в городе Мценске на заводе резиновых изделий ООО «МРК». В результате работы произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибли три человека, еще один госпитализирован в больницу.

В свою очередь в соцсетях пишут о четырех погибших и двух пострадавших. Люди рассказывают, что на месте работают сотрудники МЧС и пытаются разобрать завалы, под которыми также могут находиться рабочие.