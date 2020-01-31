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 Оливер Стоун заявил, что США стали «империей зла» и это вернется к стране бумерангом

Оливер Стоун заявил, что США стали «империей зла» и это вернется к стране бумерангом
11:25   31 Января 2020
Весь мир

Оливер Стоун заявил, что США стали «империей зла» и это вернется к стране бумерангом

Оливер Стоун заявил, что США стали «империей зла» и это вернется к стране бумерангом

Американский режиссер Оливер Стоун считает, что Соединенные Штаты дошли до предела и разрушительно влияют на историю человечества. Такое мнение он озвучил в интервью телеканалу RT.

«Мы и есть империя зла. <…> Мы дошли до предела, мы оказываем разрушительное воздействие на историю человечества. <…> Должен сказать с сожалением (поскольку я люблю свою страну!), что мы стали силой зла. Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей. <…> Это вернется к нам бумерангом», — признался режиссер.

Стоун также отметил, что в США высокий уровень коррупции, гораздо выше, чем во многих странах мира. Однако, заверил он, такое положение дел не устраивает многих граждан страны, но влиять на ситуацию сложно из-да формы избирательной системы в государстве. Он убежден, что мнение отдельной личности в США не имеет значения.

Трижды обладатель премии Оскар, Стоун снял такие фильмы как «Уолл Стрит: Деньги не спят», «Башни-близнецы», «Украина в огне» и «Интервью с Путиным», а также многие другие. 

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Автор: Лев Собакин
#сша #оливер стоун

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