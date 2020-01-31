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11:04   31 Января 2020
Россия

Роспотребнадзор не выявил заболевших коронавирусом в России

Роспотребнадзор не выявил заболевших коронавирусом в России

Роспотребнадзор, что случаев заражения новым типом коронавируса в России сейчас нет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 31 января.

«Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Всего за период мониторинга Роспотребнадзора в РФ было выявлено 236 заболевших с признаками ОРВИ.

Напомним, Китай 31 декабря сообщил ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудитель — коронавирус 2019-nCoV. Общее число зараженных в Китае превысило 9 тысяч, из них 231 умер.

Общее число зараженных значительно превышает показатель, достигнутый за всю эпидемию атипичной пневмонии (коронавируса SARS).

Ранее Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать меры гигиены для снижения риска заражения новым коронавирусом.

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Автор: Арсений Аскольский
#коронавирус

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