Роспотребнадзор не выявил заболевших коронавирусом в России

Роспотребнадзор, что случаев заражения новым типом коронавируса в России сейчас нет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 31 января.

«Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Всего за период мониторинга Роспотребнадзора в РФ было выявлено 236 заболевших с признаками ОРВИ.

Напомним, Китай 31 декабря сообщил ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудитель — коронавирус 2019-nCoV. Общее число зараженных в Китае превысило 9 тысяч, из них 231 умер.

Общее число зараженных значительно превышает показатель, достигнутый за всю эпидемию атипичной пневмонии (коронавируса SARS).

Ранее Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать меры гигиены для снижения риска заражения новым коронавирусом.