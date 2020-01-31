Пассажиров задержанного из-за подозрений в коронавирусе итальянского лайнера отпустили

Пассажиров задержанного из-за подозрений на коронавирус лайнера в Италии выпустили на берег, сообщает агентство ANSA. Накануне людям запретили покидать круизное судно Costa Smeralda, прибывшее в Италию, так как на борту находилась 54-летняя туристка из Китая, у которой подозревали наличие пневмонии, вызванной новым видом коронавируса.

На борту судна находилось более шести тысяч пассажиров, сейчас на берег выпускают более 1,1 тысячи туристов. Результаты анализов подтвердили, что у китаянки нет коронавируса, поэтому в ближайшее время на лайнер вновь поднимется более тысячи туристов, которые отправятся в морской круиз по Средиземному морю.

Среди туристов есть 67 граждан РФ. Один из пассажиров из-за задержки пропустил свой авиарейс, которым должен был вылететь в РФ. Как отметили в российском посольстве в Италии, организаторы поездки уже купили россиянину новый билет на родину.

Накануне вечером власти Италии подтвердили, что на территории страны есть двое заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом. Это двое туристов из китайского Уханя, оба — пенсионеры, сейчас их изолировали от здоровых людей. Италия приостановила авиасообщение с КНР.