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11:02   31 Января 2020
Россия

Глава горсовета Керчи отзовет заявление об оставке после инцидента с блокадниками

Глава горсовета Керчи отзовет заявление об оставке после инцидента с блокадниками

Глава городского совета Керчи Майя Хужина решила не уходить в отставку после скандала с поздравлением блокадников пирожками, назвав свое решение «сиюминутной слабостью». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Хужиной.

«Я отзываю свое заявление, это была сиюминутная слабость», — заявила чиновница.

Ранее Хужина вместе с другими чиновницами региона решили поздравить керченских пенсионеров, переживших блокаду Ленинграда. Они пришли в гости к блокадникам в меховых шубах, подарив им по булке хлеба в целлофановых пакетах и вручив медали. Первыми отреагировали пользователи сети, осудившие чиновниц за подобные подарки пожилым людям.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов назвал произошедшую ситуацию «дикой» и потребовал отставки причастных к инциденту чиновниц. 30 января депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фото с заявлением Хужиной об увольнении.

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Автор: Тимофей Булочкин
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