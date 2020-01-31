Глава горсовета Керчи отзовет заявление об оставке после инцидента с блокадниками

Глава городского совета Керчи Майя Хужина решила не уходить в отставку после скандала с поздравлением блокадников пирожками, назвав свое решение «сиюминутной слабостью». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Хужиной.

«Я отзываю свое заявление, это была сиюминутная слабость», — заявила чиновница.

Ранее Хужина вместе с другими чиновницами региона решили поздравить керченских пенсионеров, переживших блокаду Ленинграда. Они пришли в гости к блокадникам в меховых шубах, подарив им по булке хлеба в целлофановых пакетах и вручив медали. Первыми отреагировали пользователи сети, осудившие чиновниц за подобные подарки пожилым людям.

Руководство Горсовета Города Героя Керчь делится с ветеранами последним куском хлеба! Прославим дам на всю Россию! pic.twitter.com/7htx6Uoz4U — Шаталкин Игорь (@shatalkin) January 30, 2020

Позже глава Крыма Сергей Аксенов назвал произошедшую ситуацию «дикой» и потребовал отставки причастных к инциденту чиновниц. 30 января депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фото с заявлением Хужиной об увольнении.