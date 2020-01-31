Глава городского совета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула решили подать в отставку на фоне скандала с поздравлением блокадников, которым они вручили по батону хлеба. Об этом сообщил на депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он отменил, что женщины уже написали соответствующие заявления о сложении полномочий.

Ранее две чиновницы Крыма пришли к блокадницам, живущим в Керчи, в шубах. Женщины подарили им по батону хлеба в годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Позже пресс-секретарь керченского горсовета заявила, что это был не просто хлеб, а караимские пироги с мясом и картофелем.