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10:23   31 Января 2020
Россия

Трое подростков пострадали в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области

Трое подростков пострадали в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области

Трое подростков пострадали в ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Авария произошла утром в пятницу, 31 января, в Даниловском районе. Водитель автобуса вез школьников на учебу. На трассе он по какой-то причине не справился с управлением, из-за чего автобус съехал в кювет. 

В результате пострадали три подростка: 13- и 14-летний мальчики и 11-летняя девочка. Всех троих госпитализировали, информации об их состоянии здоровья нет. Сейчас во всех обстоятельствах предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.

Местные СМИ пишут, что из-за гололедицы на дорогах утром 31 декабря в Волгограде произошло не менее трех крупных аварий, в одной из которых столкнулись сразу шесть автомобилей.

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Автор: Ольга Воскресенская
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