Ведущего «Навальный.Live» Милова проверят на экстремизм

В отношении Владимира Милова проходит доследственная проверка в рамках уголовного дела, возбужденного после прошедших летом несанкционированных митингов в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

16 июля на Трубной площади начался стихийный митинг, организованный некоторыми экс-кандидатами в депутаты Мосгордумы, не допущенными избиркомами до регистрации из-за бракованных подписей в числе тех, что были собраны за их выдвижение. Среди выступающих на незаконном митинге был и экс-глава партии «Демократический выбор» Милов.

24 июля на Милова завели уголовное дело за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссии (141 статья УК РФ), а в рамках этого уголовного дела Милова начали проверять на предмет публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (280 статья УК РФ). По информации РЕН ТВ, в уголовном деле фигурируют и иные лица, но их имена пока не называются. В стихийном митинге участвовали также блогер Михаил Светов и экс-кандидатка в московские депутаты Любовь Соболь.

Ранее экс-сотрудник так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Виталий Серуканов рассказал, что Милов обещал написать для президентской кампании блогера Алексея Навального экономическую программу, но после многократного переноса сроков так и не выполнил обещание.