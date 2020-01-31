СМИ сообщили о приостановке поставок смартфонов из Китая в РФ из-за коронавируса

Газета «Коммерсантъ» сообщает о приостановке поставок смартфонов из Китая в Россию из-за коронавируса, который вызывает пневмонию. По данным источников издания, приостановлены поставки китайских телефонов Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo.

Кроме того, сообщается, что американская компания Apple, производство которой находится в КНР, также переносит поставки в РФ.

В компании Vivo газете подтвердили, что график поставок от китайских производителей в РФ сместится примерно на две недели. Там уточнили, что ситуация не должна повлиять на наличие смартфонов в российских магазинах, так как в декабре из-за новогодних каникул поставки всегда больше из-за новогодних каникул. Эксперты подтвердили, что дефицита китайских телефонов в России не будет.