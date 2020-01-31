Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава одного из отделов СКР по Новосибирской области задержан за взятку

Глава одного из отделов СКР по Новосибирской области задержан за взятку

 Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за зиму

Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за зиму
Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

 Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 
МИД предупредил россиян о сегодняшних протестах противников Brexit в Лондоне

МИД предупредил россиян о сегодняшних протестах противников Brexit в Лондоне

 Оливер Стоун заявил, что США стали «империей зла» и это вернется к стране бумерангом

Оливер Стоун заявил, что США стали «империей зла» и это вернется к стране бумерангом
Глава одного из отделов СКР по Новосибирской области задержан за взятку

Глава одного из отделов СКР по Новосибирской области задержан за взятку

 Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за зиму

Высота снежного покрова в Москве достигла максимума за зиму
Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

Украинский беспилотник перехватили в ЛНР

 Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 

Билборды «Россия — наш главный стратегический партнер» появились в Киеве и пропали 
МИД предупредил россиян о сегодняшних протестах противников Brexit в Лондоне

МИД предупредил россиян о сегодняшних протестах противников Brexit в Лондоне

 Оливер Стоун заявил, что США стали «империей зла» и это вернется к стране бумерангом

Оливер Стоун заявил, что США стали «империей зла» и это вернется к стране бумерангом
10:44   31 Января 2020
Весь мир

Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза

Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза

Выход страны из ЕС запланирован на 20:00 по местному времени (02:00 1 февраля по московскому).

Пятница, 31 января, последний день, когда Великобритания находится в составе Евросоюза, куда она вступила в 1973 году. После сорока семи лет в составе организации Великобритания, по воле граждан, ее покидает. Теперь международное сообщество будет включать в себя 27 государств.

Решение о том, чтобы начать процесс выхода страны из ЕС (Brexit) было принято после всенародного голосования в 2016 году. Тогда 52% участников референдума поддержали Brexit, спустя три с половиной года, его реализация стала возможна. 

Наиболее сложным этапом процесса стала сделка с британским парламентом, который долгое время был расколот на два лагеря, как и население страны. По инициативе премьер-министра страны Бориса Джонсона были проведены досрочные выборы в парламент, так как, по его словам, старый состав закостенел и не давал ситуации сдвинуться с мертвой точки. После досрочных выборов в парламент, его состав обновился и Brexit начал стремительно реализовываться.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#ес #великобритания #brexit

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...