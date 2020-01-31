Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза

Выход страны из ЕС запланирован на 20:00 по местному времени (02:00 1 февраля по московскому).

Пятница, 31 января, последний день, когда Великобритания находится в составе Евросоюза, куда она вступила в 1973 году. После сорока семи лет в составе организации Великобритания, по воле граждан, ее покидает. Теперь международное сообщество будет включать в себя 27 государств.

Решение о том, чтобы начать процесс выхода страны из ЕС (Brexit) было принято после всенародного голосования в 2016 году. Тогда 52% участников референдума поддержали Brexit, спустя три с половиной года, его реализация стала возможна.

Наиболее сложным этапом процесса стала сделка с британским парламентом, который долгое время был расколот на два лагеря, как и население страны. По инициативе премьер-министра страны Бориса Джонсона были проведены досрочные выборы в парламент, так как, по его словам, старый состав закостенел и не давал ситуации сдвинуться с мертвой точки. После досрочных выборов в парламент, его состав обновился и Brexit начал стремительно реализовываться.