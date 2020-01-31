Главред NEWS.ru стал членом Общественного совета при ГУ МВД России по Москве

Главред NEWS.ru Мусейб Алекперов стал членом Общественного совета при ГУ МВД России по Москве.

Вместе с Мусейбом Алекперовым членами Совета стали представители ведущих российских СМИ, а также известные общественники и религиозные деятели. В списке — управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов, генеральный директор «Интерфакса» Михаил Комиссар и настоятель храма Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами при ГУ МВД России Александр Трепыхалин.

В качестве основных задач Совета — развитие партнерских отношений с обществом, работа по повышению уровня доверия к силовым структурам, изменение социальной роли полиции, выраженной в защите прав и свобод граждан России.