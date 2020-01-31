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9:39   31 Января 2020
Россия

Главред NEWS.ru стал членом Общественного совета при ГУ МВД России по Москве

Главред NEWS.ru стал членом Общественного совета при ГУ МВД России по Москве

Главред NEWS.ru Мусейб Алекперов стал членом Общественного совета при ГУ МВД России по Москве.

Вместе с Мусейбом Алекперовым членами Совета стали представители ведущих российских СМИ, а также известные общественники и религиозные деятели. В списке — управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов, генеральный директор «Интерфакса» Михаил Комиссар и настоятель храма Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами при ГУ МВД России Александр Трепыхалин.

В качестве основных задач Совета — развитие партнерских отношений с обществом, работа по повышению уровня доверия к силовым структурам, изменение социальной роли полиции, выраженной в защите прав и свобод граждан России.

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Автор: Ольга Воскресенская
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