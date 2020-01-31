Богатейший в мире человек увеличил свое состояние на 13 миллиардов долларов за 15 минут

Американский предприниматель Джефф Безос, признанный самым богатым человеком в мире, а также являющийся совладельцем акций компании Amazon, за 15 минут заработал 13 миллиардов долларов.

Все дело в том, что цена акций Amazon резко выросла, а именно, на 12% и составила 2,1 тысячи долларов. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.

По его данным, росту поспособствовал крайне успешный отчет о деятельности компании за прошедший квартал, который ошарашил аналитиков. Так, квартальный доход Amazon составил 87,4 миллиарда долларов с ценой в 6,47 долларов за акцию, в то время как эксперты предсказывали цену в размере 4,11 долларов.

Кроме того, журналисты агентства отметили, что такой скачок цен увеличил доход акционера Безоса, который владеет 12% акций компании, на 13 миллиардов долларов. Поэтому состояние богатейшего человека планеты достигло 129,5 миллиардов долларов.